Nothing, суббренд CMF, решил не выпускать новый телефон в 2026 году....

Бренд CMF принял решение полностью отказаться от выпуска преемника смартфона Phone 2 Pro в нынешнем году. Изначально команда активно работала над следующим поколением доступного устройства, однако в планы вмешалась ситуация на рынке комплектующих. Главной причиной закрытия проекта стал резкий скачок цен на оперативную и постоянную память, из-за чего создать сбалансированный гаджет без серьезного удорожания оказалось невозможно.

Подорожание чипов DRAM связано с колоссальным дефицитом на фоне массовых закупок для серверов искусственного интеллекта, из-за чего в начале года цены взлетели почти вдвое. Руководство компании открыто признало, что не хочет выпускать компромиссный или неоправданно дорогой продукт, который нарушит саму концепцию бюджетного суббренда. С аналогичным давлением столкнулась и основная марка Nothing, которой также приходится пересматривать планы на свои младшие линейки.

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Несмотря на отмену смартфона, CMF планирует до конца года показать новинки в совершенно других продуктовых категориях. При этом замороженное устройство все же может добраться до прилавков, но уже под главным брендом и в чуть более дорогом сегменте. Инсайдеры указывают, что наработки могут использовать для выпуска упрощенной версии грядущего смартфона Phone 4a.