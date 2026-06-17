Это повышает угрозу крупного землетрясения

Разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто в Южной Калифорнии достигли максимального за тысячу лет тектонического напряжения, что повышает угрозу крупного землетрясения, которое может затронуть Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Риверсайд и долину Коачелла.

Источник изображения: Qwen Ai

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К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Как пояснила первый автор работы Лилиан Буркхард (Liliane Burkhard), разломы могут разорваться по отдельности или одновременно через перевал Кахон (Cajon Pass), где они соединяются. Уровень стресса на сегментах сейчас превышает все значения, зафиксированные за последнюю тысячу лет.

В истории этой зоны отмечено 36 землетрясений магнитудой 6,4 и выше. Последнее крупное событие магнитудой 7,9 произошло в 1857 году, но тогда разрыв не прошёл через перевал Кахон. Однако в 1812 году подобный толчок распространялся через этот участок, что указывает на возможность повторения в условиях современной плотной застройки.

Точное время и вероятность нового землетрясения неизвестны, но, как отмечают исследователи, понимание накопленного стресса критически важно для оценки опасностей и планирования инфраструктуры. Разработанная модель может быть применена и к другим зонам разломов.