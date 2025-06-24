Ожидается, что в грядущем GT 8 Pro будет использоваться высококачественный антибликовый экран, аналогичный тому, что используется в премиальном смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra

Компания Realme, судя по новым утечкам, готовит флагманский смартфон GT 8 Pro с премиальным дисплеем, аналогичным экрану Samsung Galaxy S25 Ultra. Устройство ожидаемое в третьем или четвёртом квартале 2025 года, получит 6,85-дюймовый 2K OLED-экран производства Samsung с AR-покрытием, снижающим блики в условиях яркого освещения.

По данным инсайдеров, дисплей лишён поляризационного слоя, что делает его тоньше и энергоэффективнее. Также ожидается поддержка Dolby Vision и частоты обновления 120 Гц. Локальная пиковая яркость может достигать 6500 нит, как у предшественника GT 7 Pro.

Image: Realme

Смартфон, вероятно, оснастят процессором Snapdragon 8 Elite 2. Несмотря на флагманскую «начинку», Realme постарается сохранить конкурентную цену, как в случае с GT 7 Pro, стартовавшим с отметки $690. Точные характеристики и дата анонса пока не подтверждены.