Обновление добавляет в смартфон несколько новых функций, включая интеграцию с Gemini AI и функцию удалённого управления для ПК с Windows.

Компания OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 15.0.2.302 для смартфона OnePlus 13s, выпущенного в продажу в июне 2025 года. Апдейт добавляет новые функции, включая интеграцию искусственного интеллекта Gemini, режим сохранения данных «Mind Space» и возможность удаленного управления компьютерами под управлением Windows.

Gemini AI позволяет пользователям взаимодействовать с голосовым помощником через текст или голосовые команды для выполнения задач: установки будильников, проверки расписания поездок, создания заметок и других действий без необходимости открывать отдельные приложения.

Функция «Save to Mind Space» сохраняет любые данные с экрана смартфона в виде «воспоминаний», которые автоматически суммируются и систематизируются для удобного доступа.

Обновление также включает инструмент для удаленного доступа к Windows-устройствам: через OnePlus 13s можно управлять файлами ПК и взаимодействовать с системой. Эта опция работает аналогично реализованной ранее в OnePlus 12.

Image: Weibo / @fenibook / OnePlus

В пакет улучшений вошел патч безопасности Android от июня 2025 года. Проверить наличие обновления можно в разделе «Настройки» → «О телефоне» → нажав на верхнюю синюю панель.