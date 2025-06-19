Центральным элементом планшета является усовершенствованный чип XRING О1

Компания Xiaomi официально анонсировала планшет Pad 7S Pro, ориентированный на профессиональных пользователей и сочетающий функции ноутбука с мобильностью планшета. Новинка стала первым устройством бренда в сегменте «PC-like» планшетов, оснащаясь фирменным процессором XRING O1 с задержкой 2 мс для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями.

Устройство получило 12,5-дюймовый LCD-экран с разрешением 3,2K (308 PPI) и частотой обновления 144 Гц, а также сертификацию для защиты зрения. Корпус толщиной 5,8 мм и весом 576 г выполнен в четырех цветах: фиолетовом, черном, камбрийском сером и титановом.

Image: Xiaomi

Важным элементом стала батарея на 10 610 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки, обеспечивающей до 10 часов активного использования. Для бизнес-сценариев добавлены функции удаленного управления ПК, интеграция с «Wonderful Desktop» (аналог режима рабочего стола), беспроводной режим второго экрана для Mac и обмен файлами с Apple-устройствами.

Image: Xiaomi

Основная камера на 50 Мп оптимизирована для сканирования документов и интерактивных досок, а фронтальная 32-Мп камера поддерживает видеоконференции с четырьмя микрофонами для шумоподавления. Для расширения возможностей Xiaomi выпустила приложение MemeOS Enhancer, добавляющее инструменты для повышения продуктивности.