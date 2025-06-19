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Kefir32
FoneArena: NFC Forum представил стандарт Release 15 с увеличенным в четыре раза радиусом действия
Версия NFC 15 поддерживает цифровые паспорта товаров

NFC Forum анонсировала выпуск стандарта NFC Release 15, который расширяет зону действия бесконтактной связи с 0,5 см до 2 см. Это улучшение обеспечивает более быстрые и стабильные подключения для платежей, носимых устройств, беспроводной зарядки, цифровых ключей и умной бытовой техники. Об этом сообщает издание FoneArena.

Основные нововведения включают увеличенный радиус взаимодействия, что уменьшает необходимость точного позиционирования устройств. Это особенно актуально для компактных гаджетов, таких как смартфоны и умные часы. Повысилась скорость отклика и снизилось количество ошибок при подключении, что упрощает использование NFC в транспорте, автомобильных системах и других сценариях.

Несмотря на расширенный радиус, технология сохранила привязку к ближнему полю, что гарантирует безопасность операций, включая платежи и контроль доступа. Release 15 также поддерживает стандарт Digital Product Passport (DPP), позволяющий брендам хранить данные о жизненном цикле продукции через формат NDEF.

Обновленные технические спецификации и сертификация обеспечивают совместимость всех NFC-устройств, сохраняя поддержку ISO/IEC 14443. Стандарт станет основой для будущих решений, таких как Tap-to-Mobile платежи и мультифункциональные приложения.

Техническая документация NFC Release 15 уже доступна для членов NFC Forum, а публичный доступ и сертификация начнутся осенью 2025 года.

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#nfc #nfc forum
Источник: fonearena.com
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