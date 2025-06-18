Наушники ATH-CKS50TW2 доступны в трёх цветовых решениях: чёрном, зелёном и бежевом

Компания Audio-Technica анонсировала беспроводные наушники ATH-CKS50TW2, отличающиеся увеличенным временем работы и необычным дизайном. Как сообщает издание IT Home, в полностью заряженном состоянии наушники обеспечивают до 25 часов воспроизведения музыки, а с кейсом — до 65 часов. При активации гибридного шумоподавления (Hybrid ANC) автономность снижается до 15 часов.

Image: Audio-Technica

Особенностью модели стала магнитная система управления питанием: при соединении правого и левого наушников они автоматически отключаются, экономя заряд, а при разделении — мгновенно включаются. Гаджет доступен в черном и бежевом цветах, однако крупный корпус из-за встроенной батареи может быть неудобен для длительного ношения.

Image: Audio-Technica

Наушники поддерживают IP55 (защита от воды и пыли), Bluetooth LE с низкой задержкой для игр и видео, а также многоточечное подключение к двум устройствам. Кейс совместим с беспроводной зарядкой Qi.

Image: Audio-Technica

Цена ATH-CKS50TW2 составляет £125 в Великобритании, €149 в ЕС и $159 в США (пока не доступны для заказа).