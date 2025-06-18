Монитор имеет белый корпус и ориентирован на профессиональных геймеров.

Команда AOC решила, что киберспорту не хватает эстетики. На фоне чёрных агрегатов с RGB-подсветкой в Китае дебютировал AG275QSW — 27-дюймовый монитор в белоснежном корпусе, который не просто красив, но и разгоняется до 320 Гц. Заявленная цена в 1999 юаней ($278) на JD.com выглядит дерзко для таких характеристик, пишет Gizmochina.

Что "под капотом"?

За элегантным фасадом скрывается Fast IPS-панель с разрешением 2560×1440 (2K). Рекордные 320 Гц доступны только через DisplayPort 1.4 — HDMI 2.0 ограничены скромными 144 Гц, что стоит учесть владельцам консолей. Для киберспортсменов критичны цифры отклика: 1 мс (GtG) и фантастические 0.3 мс (MPRT), сводящие к нулю шлейфы от пуль.

Image: AOC

Не только скорость:

Цветовой охват 100% sRGB и 95% DCI-P3 с заводской калибровкой (E<2) — монитор не стыдно использовать дизайнерам;

DisplayHDR 400 выдаёт 450 нит яркости в HDR-играх;

Технология MBRSync борется с размытием в движении, а Adaptive-Sync синхронизирует кадры.

Фишки для победы:

На тыльной стороне — RGB-подсветка Light FX с 14 эффектами, включая пульсацию под звук. Но главное скрыто в прошивке:

Динамический прицел автоматически меняет цвет перекрёстия на контрастном фоне;

"Снайперский зум" локально увеличивает область прицеливания без потери обзора.

Эргономичная подставка с регулировкой высоты/наклона — лишь начало. KVM-переключатель позволяет управлять ПК и ноутбуком с одной клавиатуры и мыши. В арсенале портов: 2×HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-хаб и выход на наушники.