Samsung начинает новую судебную тяжбу против Oura из-за смарт-колец.

Компания Samsung обжаловала решение суда, ранее отклонившего её иск против финского производителя умных колец Oura, сообщает издание SamMobile. Южнокорейский гигант пытается снизить риски патентных претензий со стороны Oura, которые могут затронуть продажи Galaxy Ring.

В июне 2024 года Samsung первой подала иск в суд США, требуя признать, что её умное кольцо не нарушает пять патентов Oura. Компания аргументировала это тем, что Oura ранее активно подавала аналогичные иски против конкурентов, включая споры вокруг базовых функций умных устройств, таких как отслеживание здоровья и использование батарей. Кроме того, Samsung ссылалась на заявления генерального директора Oura о намерении «мониторить Galaxy Ring и предпринять соответствующие действия».

Image: Samsung

Однако, в марте 2025 года судья Арacели Мартínez-Olguín отклонила иск, отметив отсутствие доказательств реальной угрозы со стороны Oura. По её мнению, публичные заявления финской компании не подтверждают намерений подать в суд на Samsung.

Не согласившись с решением, Samsung подала апелляцию в Федеральный апелляционный суд США. Как отмечает источник, компания не стала изменять формулировки иска, ограничившись оспариванием первоначального вердикта.

Аналитики полагают, что Samsung стремится заранее нейтрализовать потенциальные юридические риски, учитывая агрессивную патентную стратегию Oura на рынке носимых устройств. Результат апелляции может повлиять на позиции Galaxy Ring в сегменте умных колец.