Наушники Anker Soundcore Sleep A30 с функцией шумоподавления и обнаружения храпа теперь доступны для предварительного заказа.

Anker объявила о старте предзаказа на новые наушники Soundcore Sleep A30 — первые в мире «умные» вкладыши с активным шумоподавлением (ANC), разработанные для улучшения качества сна. Как сообщает Notebookcheck, устройство уже доступно для заказа на платформе Kickstarter.

Наушники отличаются обновленным дизайном: они стали компактнее модели A20, что снижает давление на ухо при сне на боку. В комплекте — гибкие фиксаторы и семь сменных насадок (силиконовые и пенные) для плотного прилегания. ANC блокирует до 30 дБ низкочастотных шумов, а в сочетании с пассивной изоляцией эффективно подавляет внешние помехи, включая храп.

Ключевая особенность — детекция храпа: кейс анализирует звуки в реальном времени, а при распознавании храпа (точность 93%) наушники генерируют маскирующий звук, адаптированный под частоту и громкость шума.

Помимо использования для сна, Soundcore Sleep A30 подходят как обычные беспроводные наушники. Они оснащены функциями мониторинга сна с геолокацией, персонального будильника и поиска потерянных вкладышей.

Аккумулятор обеспечивает 9 часов работы с ANC и до 45 часов с кейсом — этого хватит на пять ночей. Для сравнения, предыдущая модель A20 предлагала 14 часов автономности (80 с кейсом), но новинка делает ставку на «интеллектуальные» возможности и компактность.

Наушники доступны в белом и зеленом цветах. Стоимость — €249,99 в Европе и $229 в США. Поставки покупателям начнутся в конце 2025 года.