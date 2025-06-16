Xiaomi Pad 7S Pro с чипом Xring O1 и аккумулятором емкостью 10 160 мАч скоро поступит в продажу.

Компания Xiaomi подтвердила скорый выпуск нового планшета Pad 7S Pro, который, как ожидается, дебютирует в Китае до конца июня 2025 года. Как сообщает Gizmochina, устройство станет младшим аналогом флагманского Pad 7 Ultra, получив часть его технологий, включая процессор Xring O1.

Pad 7S Pro оснащен 12,5-дюймовым LCD-экраном с узкими рамками и закругленными углами. Толщина корпуса составляет 5,8 мм, а дизайн выполнен в монолитном металлическом корпусе. Планшет поддерживает стилус Xiaomi Pen и комплектуется новой «плавающей» клавиатурой с металлическим шарниром и крупным трекпадом, имитируя опыт использования ноутбука.

Image: Xiaomi

Емкость аккумулятора достигает 12 160 мАч, а поддержка 120-ваттной зарядки позволяет быстро восполнять энергию. В основе программной платформы — HyperOS 2.0 на базе Android 15, предлагающая функции, сближенные с ПК.

Image: Xiaomi

Ожидается, что Pad 7S Pro составит конкуренцию iPad Air, особенно с учетом цены и характеристик. Также сообщается о возможной интеграции с автомобильными системами через Xring O1, чего лишен Pad 7 Ultra.

Image: Xiaomi

Презентация планшета может пройти на совместном мероприятии с Redmi K80 Ultra и компактным игровым планшетом Redmi K Pad, анонс которых ожидается в ближайшие недели.