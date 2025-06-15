BenQ выпустила профессиональный 4K-монитор PV3200U с цветовой синхронизацией Mac, 95% DCI-P3 и встроенным звуком 2.1.

Компания BenQ анонсировала монитор PV3200U, созданный для профессионалов в области видеопроизводства, постобработки и цветокоррекции. Как сообщает Gizmochina , устройство уже доступно в Китае на платформе JD.com по цене 4999 юаней (около $696). Модель сочетает высокую точность цветопередачи и функции, оптимизированные для пользователей ПК и Mac.

Монитор получил 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840×2160 (4K UHD) и соотношением сторон 16:9. Частота обновления составляет 60 Гц, время отклика (GTG) — 5 мс. В основе цветовых характеристик — 10-битная глубина, покрытие 100% sRGB и Rec.709, а также 95% DCI-P3. Заводская калибровка гарантирует точность Delta E≤2, а пиковая яркость достигает 400 нит.

PV3200U оснащен технологией iDevice Color Sync для автоматической синхронизации цветов с устройствами Apple (MacBook, iPad, iPhone). Для калибровки используется ПО Palette Master Ultimate, совместимое с профессиональными колориметрами. Монитор сертифицирован CalMAN Verified и Pantone Validated, а также стал первым в мире, получившим Pantone SkinTone — подтверждение точности передачи оттенков кожи.

Встроенные технологии TÜV Rheinland обеспечивают защиту глаз от синего света и мерцания. Для многомониторных конфигураций доступно ПО ColorTalk с настройкой шести цветовых осей.

Подключение включает три порта HDMI, два USB-C (один с поддержкой зарядки до 65 Вт), три USB-A с функцией KVM и разъем DisplayPort. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту (115 мм), наклон (-5°…+20°), поворот (±15°) и переворот на 90°.

Особенностью PV3200U стала встроенная аудиосистема treVolo 2.1: два динамика по 2 Вт, сабвуфер 5 Вт и DSP-чип для обработки звука.