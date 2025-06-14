Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, сделала важный шаг к достижению цели «вернуть зрение слепым».

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, сообщила о прорыве в разработке технологии Blindsight, которая позволяет стимулировать зрительные зоны мозга и создавать искусственные визуальные образы. Как сообщает издание IT Home, в ходе эксперимента с участием обезьян устройство успешно заставило животное «видеть» несуществующие объекты.

В марте 2024 года Маск анонсировал систему Blindsight, предназначенную для помощи слепым через стимуляцию мозга. Недавние тесты показали, что обезьяны в 66% случаев поворачивали голову в направлении виртуальных целей, создаваемых исследователями. Инженер Neuralink Джозеф О’Доэрти отметил, что технология имитирует функции глаза, но её адаптация для людей пока остается открытым вопросом.

Краткосрочной целью проекта является возвращение зрения людям с нарушениями, а в долгосрочной перспективе — создание «сверхчеловеческого зрения», включая восприятие инфракрасного спектра. Neuralink планирует начать клинические испытания на людях в 2025 году.

Параллельно компания разрабатывает устройства для помощи парализованным пациентам. По словам Маска, пятеро добровольцев уже получили импланты Neuralink: трое — в 2024 году, двое — в 2025-м. Некоторые из них используют систему до 60 часов в неделю.

На презентации также продемонстрировали эксперимент по стимуляции спинного мозга обезьян, что привело к контролируемым движениям мышц. Это подтверждает потенциал технологии для восстановления двигательных функций у людей с травмами позвоночника.