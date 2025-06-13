Компания Nubia представила планшет Pad Pro для мировых рынков.

Nubia официально представила планшет Pad Pro для международных рынков спустя два месяца после его дебюта в Китае. Устройство сохранило исходные характеристики, предложив мощную начинку и продвинутые функции по конкурентной цене. Об этом сообщает FoneArena.

Nubia Pad Pro оснащается 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей (2,8K), соотношением сторон 16:10, плотностью 309 PPI и адаптивной частотой обновления до 144 Гц. Экран поддерживает мгновенную сенсорную отдачу на уровне 840 Гц, что делает взаимодействие плавным даже в динамичных сценариях.

"Под капотом" устройства находится 4-нанометровый процессор Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 750. Модель доступна в трёх конфигурациях: 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Планшет работает на Android 15 с оболочкой MyOS 15.0, а для повышения продуктивности предлагается фирменная клавиатура с 78 клавишами и 45-градусным наклоном для устойчивости.

Основная камера разрешением 13 Мп и фронтальный модуль на 20 Мп дополняются стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra. Аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Стоимость планшета Nubia Pad Pro зависит от конфигураций:

8 ГБ + 256 ГБ: $419 (_ £359, €419);

12 ГБ + 256 ГБ: $489 (~£429, €489);

16 ГБ + 512 ГБ: $599 (~£499, €579).

Глобальные продажи начнутся 24 июня.