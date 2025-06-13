Страница игры в Steam уже доступна, а также новый трейлер геймплея.

По данным издания TechPowerUp, компания MicroProse объявила о выпуске Spearhead 2 — продолжения культового танкового симулятора Spearhead. Игра уже доступна на платформе Steam, где представлена с новым трейлером, демонстрирующим динамичные сражения на современных бронированных машинах.

Spearhead 2 переносит игроков в разрушаемые локации Европы и Ближнего Востока, предлагая управлять детально проработанными танками, боевыми машинами пехоты (БМП) и бронетранспортёрами (БТР). Каждая миссия требует слаженной работы команды, тактического мышления и быстрого принятия решений в условиях боя.

Image: MicroProse

В игре реализованы разнообразные режимы, включая засады на конвои, защиту баз, зачистку городов и уничтожение высокозначимых целей. Система логистики и ремонта позволяет поддерживать технику в боеготовом состоянии прямо на поле боя. Для многопользовательских миссий доступно объединение до 16 игроков.

Image: MicroProse

Кроме того, MicroProse сообщила, что оригинальная Spearhead скоро появится на Steam, чтобы новые игроки могли ознакомиться с историей франшизы.