На рынке появился тактический игровой монитор Gigabyte M27UP с двумя режимами.

Компания Gigabyte объявила о выходе монитора M27UP, первого в линейке с технологией Tactical Dual-Mode, созданного для геймеров и мультизадачных сценариев. Устройство сочетает разрешение 4K при 160 Гц и FHD при 320 Гц, предлагая гибкость для игр и работы. Об этом сообщает TechPowerUp.

Устройство оснащёно 27-дюймовой IPS-панелью с функцией мгновенного переключения между режимами через обычную кнопку Tactical Switch 2.0. У юзеров есть возможность выбрать полный 27-дюймовый экран (4K, 160 Гц) или узкий 24-дюймовый формат с соотношением сторон 4:3 или 5:4 (FHD, 320 Гц), что оптимизирует изображение для AAA-игр, шутеров или стриминга.

Image: Gigabyte

Модель поддерживает 95% охвата DCI-P3, DisplayHDR 400 и время отклика 1 мс (GTG). Встроенный AI Picture Mode автоматически настраивает контраст, яркость и детализацию в зависимости от контента, предлагая шесть пресетов: FPS, MOBA, гонки, RPG, кино и чтение. Функция Smart OD снижает шлейфы и размытие, адаптируя overdrive к частоте обновления.

Image: Gigabyte

Image: Gigabyte

M27UP совместим с G-SYNC Compatible и видеокартами GeForce RTX 50 Series через DLSS 4 для плавного 4K-гейминга. В конструкции используется безвентиляторная система охлаждения и металлическое основание толщиной 2 мм, обеспечивающее устойчивость. Дополнительно включены KVM-переключатель, USB-C с зарядкой до 45 Вт и встроенные динамики мощностью 5 Вт.