Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Gigabyte выпустила игровой монитор M27UP с режимом Dual-Mode для переключения между 4K и FHD
На рынке появился тактический игровой монитор Gigabyte M27UP с двумя режимами.

Компания Gigabyte объявила о выходе монитора M27UP, первого в линейке с технологией Tactical Dual-Mode, созданного для геймеров и мультизадачных сценариев. Устройство сочетает разрешение 4K при 160 Гц и FHD при 320 Гц, предлагая гибкость для игр и работы. Об этом сообщает TechPowerUp.

Устройство оснащёно 27-дюймовой IPS-панелью с функцией мгновенного переключения между режимами через обычную кнопку Tactical Switch 2.0. У юзеров есть возможность выбрать полный 27-дюймовый экран (4K, 160 Гц) или узкий 24-дюймовый формат с соотношением сторон 4:3 или 5:4 (FHD, 320 Гц), что оптимизирует изображение для AAA-игр, шутеров или стриминга.

Image: Gigabyte

Модель поддерживает 95% охвата DCI-P3, DisplayHDR 400 и время отклика 1 мс (GTG). Встроенный AI Picture Mode автоматически настраивает контраст, яркость и детализацию в зависимости от контента, предлагая шесть пресетов: FPS, MOBA, гонки, RPG, кино и чтение. Функция Smart OD снижает шлейфы и размытие, адаптируя overdrive к частоте обновления.

Image: Gigabyte

Image: Gigabyte

M27UP совместим с G-SYNC Compatible и видеокартами GeForce RTX 50 Series через DLSS 4 для плавного 4K-гейминга. В конструкции используется безвентиляторная система охлаждения и металлическое основание толщиной 2 мм, обеспечивающее устойчивость. Дополнительно включены KVM-переключатель, USB-C с зарядкой до 45 Вт и встроенные динамики мощностью 5 Вт.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#gigabyte #монитор #игровой #gigabyte m27up
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
2
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
2
В России было запущено новое металлургическое предприятие после 12 лет строительства
+
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
2
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Apple iPhone 17 серии будут оснащëны экранами с высокой частотой обновления
+
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
Партнеры NVIDIA спешно отгружают видеокарты RTX 5090 на фоне новых тарифов для Китая
1
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
1,5 терабайта данных, собранных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», выложили в открытый доступ
+
Capcom подтвердила, что картриджи для Switch 2 содержат только коды активации, а не игры
1
Poco F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 показал слабую производительность в тестах Geekbench
+
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
3
Volkswagen и Узавтопром запустят производство новых автомобилей
+
На рынке появится полноприводный самосвал КАМАЗ-65959 за 11 млн рублей
+

Популярные статьи

Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
72
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
8
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
22
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
7
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
90
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
2
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
15
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
5
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
4
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
+

Сейчас обсуждают

Dimkovski
13:18
Мы исходим из того, что человек собирает компьютер на момент июня 2025 года. Классический тест сборки проводится в новых требовательных играх на высоких настройках. Без лучей, разумеется. В данном слу...
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Александр Дедок
13:16
там выше 6000-6400 смысла нет на райзенах - потом уже делитель и производительность на более высокой частоте памяти ниже.
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
Александр Дедок
13:13
м... это на Core ultra которые сливают 9000 райзенам. А для райзенов есть смысл в памяти с. такой частотой?
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
Georgy Solovyov
13:12
Мечтать не вредно, а даже полезно
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
Roditch
13:10
Эта карточка для он-лайн гейминга в новые ПК. По хорошему она должна стоить дешевле, но таков рынок и жадность производителей.
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
DiLouk
13:00
Такая чепуха. Раньше все орали, что Винда слишком перегружена для игровой консоли. Майкрософт просто взяли и облегчила ее. Чтобы игры шли лучше. Теперь орут, что нет рабочего стола и чего-то еще. Вы б...
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
Maksim72
12:58
Я себе заказал тоже 4K 32" OLED и 5090, и тоже с 2к монитора 27" перехожу (и видеокарты 3080ti). Но постоянно слышу что наоборот люди в восторге от перехода на OLED + 4K, уже год меня как это прогрева...
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Евгений Колчин
12:49
Если игра запущена, даже на паузе она уже нагружает проц
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
Chihonya
12:49
Для онлайн бегалок и старых игрулей 4070 будет избыточна даже)
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Roditch
12:46
4070 тоже подойдёт. Всё зависит от предпочтений пользователя. Мне нравится подвигать ползунки настроек графики вправо, поэтому пользуюсь 4080S, а многие из знакомых играют только в он-лайн игры или го...
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем