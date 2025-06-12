Google Pixel 10 может стать первым Android-устройством с магнитной зарядкой Qi 2.2 и аксессуарами Pixelsnap.

Согласно информации, полученной Android Authority из маркетинговых материалов розничных продавцов, компания Google разрабатывает магнитную беспроводную зарядку под названием Pixelsnap для предстоящей линейки Pixel 10. Экосистема Pixelsnap будет включать три аксессуара: стандартное зарядное устройство Pixelsnap Charger, вариант с подставкой Pixelsnap Charger with Stand и минималистичный кольцевой аксессуар Pixelsnap Ring Stand.

Pixelsnap Charger представляет собой решение для магнитной беспроводной зарядки, аналогичное Apple MagSafe, в то время как варианты с подставками обеспечивают удобство использования устройства во время зарядки. Это соответствует усилиям Google по внедрению режима Hub Mode для устройств Pixel, который может превращать телефон в умный дисплей во время зарядки, аналогично режиму Standby Mode на iPhone.

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Дополнительная информация была найдена в торговой базе данных, где зарядное устройство указано как беспроводная зарядка Google с поддержкой стандартов Qi 2.2 и MPP (Magnetic Power Profile). Кодовое название зарядного устройства — «STN4», оно будет доступно в двух цветах: «Rock Candy» (предположительно, чёрный) и «Mist» (вероятно, светло-серый), что соответствует фирменным цветовым обозначениям Google.

Проект Pixelsnap подтверждён для Pixel 10, который будет поддерживать беспроводную зарядку Qi 2.2 с использованием контроллера ConvenientPower CPS4041. Теоретически этот чип поддерживает мощность до 60 Вт, однако Google может установить собственные ограничения.

Хотя Apple предоставила технологию магнитной беспроводной зарядки MagSafe консорциуму Wireless Power Consortium в начале 2023 года, Android-устройства пока не внедрили стандарты магнитной зарядки Qi 2 в широком масштабе. Линейка Pixel 10 может стать одной из первых среди Android-устройств, поддерживающих встроенные стандарты Qi 2.2 и магнитную зарядку.

Google, вероятно, представит серию Pixel 10 на мероприятии «Made by Google», запланированном на 20 августа 2025 года. Предзаказы начнутся в тот же день, а отправка устройств запланирована на 28 августа. Официальные объявления от Google ожидаются в ближайшее время.