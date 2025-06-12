Согласно информации, полученной Android Authority из маркетинговых материалов розничных продавцов, компания Google разрабатывает магнитную беспроводную зарядку под названием Pixelsnap для предстоящей линейки Pixel 10. Экосистема Pixelsnap будет включать три аксессуара: стандартное зарядное устройство Pixelsnap Charger, вариант с подставкой Pixelsnap Charger with Stand и минималистичный кольцевой аксессуар Pixelsnap Ring Stand.
Pixelsnap Charger представляет собой решение для магнитной беспроводной зарядки, аналогичное Apple MagSafe, в то время как варианты с подставками обеспечивают удобство использования устройства во время зарядки. Это соответствует усилиям Google по внедрению режима Hub Mode для устройств Pixel, который может превращать телефон в умный дисплей во время зарядки, аналогично режиму Standby Mode на iPhone.
Дополнительная информация была найдена в торговой базе данных, где зарядное устройство указано как беспроводная зарядка Google с поддержкой стандартов Qi 2.2 и MPP (Magnetic Power Profile). Кодовое название зарядного устройства — «STN4», оно будет доступно в двух цветах: «Rock Candy» (предположительно, чёрный) и «Mist» (вероятно, светло-серый), что соответствует фирменным цветовым обозначениям Google.
Проект Pixelsnap подтверждён для Pixel 10, который будет поддерживать беспроводную зарядку Qi 2.2 с использованием контроллера ConvenientPower CPS4041. Теоретически этот чип поддерживает мощность до 60 Вт, однако Google может установить собственные ограничения.
Хотя Apple предоставила технологию магнитной беспроводной зарядки MagSafe консорциуму Wireless Power Consortium в начале 2023 года, Android-устройства пока не внедрили стандарты магнитной зарядки Qi 2 в широком масштабе. Линейка Pixel 10 может стать одной из первых среди Android-устройств, поддерживающих встроенные стандарты Qi 2.2 и магнитную зарядку.
Google, вероятно, представит серию Pixel 10 на мероприятии «Made by Google», запланированном на 20 августа 2025 года. Предзаказы начнутся в тот же день, а отправка устройств запланирована на 28 августа. Официальные объявления от Google ожидаются в ближайшее время.