Компания itel анонсировала новый вариант бюджетных умных часов Alpha 3, сообщает издание Gizmochina. Устройство получило сертификацию IP67 и оснащено круглым 1,5-дюймовым экраном с яркостью 500 нит, обеспечивающим хорошую читаемость при ярком освещении.
В часах реализованы функции мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), анализа сна и физической активности. Доступно более 100 спортивных режимов и 150 вариантов оформления циферблатов. Для управления предусмотрен голосовой AI-ассистент и синхронизация уведомлений со смартфона. Аккумулятор ёмкостью 300 мАч обеспечивает автономность на целый день.
Новинка доступна в трёх цветах: тёмно-синем, розовом золоте и чёрном.
Стоимость устройства составляет около $18 и сопровождается годовой гарантией.