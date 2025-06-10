Телевизор TCL C9K QD-Mini появился в продаже в Европе.

Image: TCL

Компания TCL начала европейские продажи премиальной модели QD-MiniLED TV C9K, также известной как C91K, сообщает издание Notebookcheck. Телевизор, представленный в апреле 2025 года, возглавил линейку C Series и доступен в двух странах: во Франции (Boulanger) и Бельгии (Coolblue).

Телевизор предлагает 65-, 75-, 85- и 98-дюймовые версии. Цены стартуют с €1 999 за 65-дюймовый вариант, 75-дюймовая модель оценивается в €2 999, 85-дюймовая — в €3 999, а максимальная 98-дюймовая версия (пока эксклюзивно в Бельгии) доступна за €4 999.

Устройство оснащено QD-MiniLED-панелью CrystGlow WHVA с 5 184 зонами локального затемнения, обеспечивающими пиковую яркость до 6 500 нит. Контрастность достигает 7 000:1 при «ультранизком» уровне бликов и улучшенных углах обзора. Телевизор поддерживает Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode.

Image: TCL

Для геймеров доступны режим с частотой обновления 144 Гц и функция Game Accelerator, увеличивающая её до 288 Гц при использовании VRR. Также предусмотрена панель Game Bar для быстрого доступа к настройкам и четыре порта HDMI 2.1.

Дизайн модели получил рамку ZeroBorder толщиной 3–4 мм, а звуковая система разработана в сотрудничестве с Bang & Olufsen. Устройство работает на платформе Google TV.

Пока телевизор доступен только в двух европейских странах, но ожидается его появление в других регионах. В США модель выйдет под названием QM9K в ближайшие недели.