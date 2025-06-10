Seiko Presage SPB497: лимитированная новинка с неглазурованным фарфоровым циферблатом.

Seiko

Японский бренд Seiko представил новую модель линейки Presage Classic Series — ограниченный выпуск SPB497 с неглазурованным циферблатом из арита-фарфора, сообщает издание Notebookcheck. Часы сочетают традиционные японские ремесленные техники с современными технологиями и будут доступны в июле 2025 года.

Ключевой особенностью SPB497 стал циферблат, изготовленный из арита-фарфора — материала, известного своей прочностью и эстетикой. Его поверхность украшена ромбовидным узором, символизирующим процветание и здоровье, а сдержанные золотые метки и стрелки подчёркивают минималистичный дизайн. Корпус из нержавеющей стали диаметром 40,6 мм (толщина 12,4 мм) оснащён двойным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и обеспечивает водонепроницаемость до 100 метров.

В основе модели — автоматический калибр 6R51 с запасом хода 72 часа, который уже используется в других премиальных часах Seiko, включая коллаборации с аниме «Нausика из Долины Ветров». Механизм работает на частоте 21 600 полуколебаний в час и дополнен удобной заводной головкой с рифлёной отделкой.

Часы поставляются на кожаном ремешке с трёхкомпонентной застёжкой. Лимитированная серия ограничена 1 200 экземплярами, а их цена составит €1 950 или $1 850. Продажи стартуют в фирменных бутиках Seiko и у партнёров бренда.