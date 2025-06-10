Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
OnePlus 13 получил обновление OxygenOS 15.0.0.831 с функциями для геймеров и улучшениями системы
OnePlus начал выпуск обновления OxygenOS 15.0.0.831 для OnePlus 13

Image: Weibo

Компания OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 15.0.0.831 для смартфона OnePlus 13, сообщает Gizmochina. Релиз осуществляется поэтапно, а массовая рассылка ожидается в ближайшие дни. Номер сборки — CPH2649_15.0.0.831(EX01).

Среди ключевых нововведений — поддержка удалённого управления компьютерами под управлением Windows. Теперь пользователи могут управлять ПК и получать доступ к файлам прямо со смартфона. Также улучшен алгоритм работы сотовых сетей для стабильного соединения.

В игровом сегменте добавлена функция Game Camera, позволяющая делать живые скриншоты и записывать ключевые моменты в режиме реального времени с помощью Flashback Recording. В приложении «Документы» появилась опция Mind Mapping для создания ментальных карт в один касание с возможностью экспорта в галерею или отправки.

В мультимедийном разделе реализован «Очиститель динамиков» (Speaker Cleaner), доступный через менеджер телефона в разделе «Инструменты» и настройках доступности.

Системные изменения включают Drag & Drop для работы с текстом и изображениями в сторонних приложениях, опцию Reduce White Point для снижения нагрузки на зрение при цветовой чувствительности, а также улучшенный поиск в настройках с поддержкой нечётких запросов. Оптимизированы анимации закрытия шторки быстрых настроек и панели уведомлений, а также реакция плавающих окон.

Теперь приложения можно запускать из быстрых функций даже при заблокированном экране. Для уведомлений добавлен сводный вид, показывающий количество скрытых оповещений и их источники. Улучшена цветовая согласованность фона панели навигации и иконок приложений, расширена поддержка Recent Tasks. Завершает список интеграция июньского патча безопасности Android 2025.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфон #oneplus #обновление #oneplus 13
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
10
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
Самый высокий в мире железнодорожный мост официально открыли в Индии
+
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
В Пакистане сообщили о приобретении у Китая истребителей J-35 и самолётов ДРЛО KJ-500
+
«Ростех» покупает обанкротившийся автозавод Great Wall
+
В Челябинской области при ремонте дороги нашли мост екатерининской эпохи
+
The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
+
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
1
Ученые из Сколтеха создали аккумуляторы, увеличивающие запас хода электромобилей на 50%
+
В Краснодарском крае появится новый тракторный завод за 1,6 млрд рублей
1
AMD анонсировала процессоры Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A
+
Компания Waveshare выпустила два круглых сенсорных экрана с Wi-Fi и Bluetooth для умного дома
+
В Краснодарском крае планируют возвести завод по производству тракторов «Беларус»
3
Компактный флагман Xiaomi 16 могут оснастить оптикой Leica и батареей на 6800-7000 мАч
1
Panasonic выпустила ноутбук весом 900 граммов с круглой сенсорной панелью
+
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
1
Авиарегулятор США окончательно откажется от дискет и Windows 95 в системах управления полётами
2
Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, пытавшееся приблизиться к берегам сектора Газа
1
Мировые центробанки продолжат масштабные закупки золота в 2025 году
1

Популярные статьи

"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
5
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
78
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
14
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
8
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
10

Сейчас обсуждают

Dzhereli
12:27
Ага и вой что нужно снизить настройки качества текстур, теней чтобы тянуло
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
Mallory
12:24
Он думает что так будет казаться умнее, профессиональнее и вежливее. Но репутацию он уже заработал. Так что ему ничего не поможет.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
OgoGoLog
12:23
Сначала почитай, что такое энциклопедия. А потом сравни с этими обрезками информации. Эти скачки по эпизодам дают малое представление об эпохе. Я же говорю - заголовки учебника. Если так тяжело это ос...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
Степан Бачкоев
12:18
Когда ждать и где купить?
Lenovo выпускает механическую клавиатуру Aurora GK10 с RGB-подсветкой и ценой от $14
Мутабор
12:14
жаль конечно промышленность Краснодара, все угробили своими гетто-человейниками
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
vl
12:07
жк на месте заводов строят, а не торговые центры, о чём и заметка.
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
Voldemaar
11:50
Odyssey была очень хорошая, интересная. До неё Origins тоже норм. А вот Valhalla уже хуже, неинтересная.
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
VAKT
11:31
Что за глупости? Где эдж тяжёлый и тормозной? Давай тесты, где аж пять раз медленнее работает, а то срать ртом тут многие горазды.
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Ezdiumno ru
11:18
Могли бы сделать и копирование файлов простым перетаскиванием с экрана смартфона в папку ПК и обратно. Чтобы костылями не пользоваться.
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
Degit22
11:06
Суть проблемы не в дискетах, а в том что кто-то решил сэкономить и отказался от разработчиков, которые поддерживали это ПО, и вот они 30 лет экономили, а теперь надо заплатить за разработку такого же ...
В США хотят отказаться от применения дискет и Windows 95 в системах управления воздушным движением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем