OnePlus начал выпуск обновления OxygenOS 15.0.0.831 для OnePlus 13

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Компания OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 15.0.0.831 для смартфона OnePlus 13, сообщает Gizmochina. Релиз осуществляется поэтапно, а массовая рассылка ожидается в ближайшие дни. Номер сборки — CPH2649_15.0.0.831(EX01).

Среди ключевых нововведений — поддержка удалённого управления компьютерами под управлением Windows. Теперь пользователи могут управлять ПК и получать доступ к файлам прямо со смартфона. Также улучшен алгоритм работы сотовых сетей для стабильного соединения.

В игровом сегменте добавлена функция Game Camera, позволяющая делать живые скриншоты и записывать ключевые моменты в режиме реального времени с помощью Flashback Recording. В приложении «Документы» появилась опция Mind Mapping для создания ментальных карт в один касание с возможностью экспорта в галерею или отправки.

В мультимедийном разделе реализован «Очиститель динамиков» (Speaker Cleaner), доступный через менеджер телефона в разделе «Инструменты» и настройках доступности.

Системные изменения включают Drag & Drop для работы с текстом и изображениями в сторонних приложениях, опцию Reduce White Point для снижения нагрузки на зрение при цветовой чувствительности, а также улучшенный поиск в настройках с поддержкой нечётких запросов. Оптимизированы анимации закрытия шторки быстрых настроек и панели уведомлений, а также реакция плавающих окон.

Теперь приложения можно запускать из быстрых функций даже при заблокированном экране. Для уведомлений добавлен сводный вид, показывающий количество скрытых оповещений и их источники. Улучшена цветовая согласованность фона панели навигации и иконок приложений, расширена поддержка Recent Tasks. Завершает список интеграция июньского патча безопасности Android 2025.