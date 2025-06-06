Cubi NUC AI 1UMG — это новый мини-ПК с быстрыми портами LAN.

Image: MSI

Компания MSI представила новый компактный компьютер Cubi NUC AI 1UMG, сочетающий высокую производительность и функциональность в корпусе размером 11,9 × 11,4 × 3,8 см. Модель доступна с процессорами Intel Core Ultra 7 155H или Core Ultra 5 125H, включающими встроенные NPU для ускорения AI-задач, а также интегрированной графикой.

Устройство поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 (два слота) и два твердотельных накопителя: предустановленный M.2 2280 и дополнительный PCIe M.2 2242. Среди интерфейсов — два порта Thunderbolt 4, два HDMI 2.0 (с подачей питания до 15 Вт), два USB Type-A и один USB Type-C на передней панели (по 10 Гбит/с каждый), а также два Ethernet-порта 2,5 Гбит/с.

Image: MSI

Особенностью модели стала функция Power Link: ПК автоматически включается при активации подключённого монитора, что удобно для VESA-креплений. Для защиты от кражи предусмотрен Kensington Lock.

Image: MSI

MSI пока не раскрывает цены и дату выхода Cubi NUC AI 1UMG, но подтвердила наличие версий с Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 в зависимости от комплектации.