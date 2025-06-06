Серия Redmi K90 может быть оснащена высококачественной 6,59-дюймовой плоской панелью.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, компания Xiaomi рассматривает возможность оснащения линейки Redmi K90 новым плоским дисплеем с диагональю 6,59 дюймов и разрешением около 2K. Экран, как утверждается, создан с использованием LTPS-технологии и материалов, характерных для флагманских моделей, что может повысить чёткость изображения и энергоэффективность.

По информации GizmoChina, панель отличается высокой плотностью пикселей, узкими рамками и закруглёнными углами, что придаёт дизайну современный вид. Если слухи подтвердятся, это станет отклонением от текущей модели K80, где используется 6,67-дюймовый AMOLED-экран совместной разработки Xiaomi и TCL CSOT с яркостью до 3200 нит и частотой обновления 120 Гц.

Источники отмечают, что сотрудничество Xiaomi с TCL CSOT продолжается: например, в Xiaomi 15S Pro уже применяется панель с материалом C9 и двойной микрополостью для снижения энергопотребления. Однако официального подтверждения участия TCL в новом проекте пока нет.

Аналитики предполагают, что Redmi K90 с таким дисплеем сохранит позиции в сегменте «почти флагманов», сочетая улучшенную детализацию и эффективность. Пока информация остаётся неофициальной, но, учитывая тайминги утечек, анонс может состояться в ближайшие месяцы.