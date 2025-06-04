Casio обновила классические часы G-Shock в США: новая чёрно-красная расцветка Black & Bold Red.

Компания Casio представила в США обновлённую версию своих культовых часов G-Shock в новой цветовой гамме Black & Bold Red. В коллекцию вошли модели DW-5600BBR-1, GA-B2100BBR-1A, GD-010BBR-1JF, GA-700BBR-1AJF и GX-56BBR-1A, которые сочетают матовый чёрный корпус и ремешок с ярко-красными элементами на дисплее.

Серия Black & Bold Red, ранее дебютировавшая на японском рынке, теперь доступна для американских покупателей. Дизайн сохраняет узнаваемый стиль G-Shock: контраст между чёрным основанием и красными акцентами подчёркивает агрессивный характер устройств. Все модели сохранили ключевые характеристики, включая водонепроницаемость до 200 метров, ударопрочность, мировое время, секундомер и другие функции. Некоторые варианты, такие как GX-56BBR-1A и GA-B2100BBR-1A, оснащены солнечной зарядкой и поддержкой синхронизации со смартфонами через Bluetooth.

Цены на новинки начинаются от 99 долларов для моделей DW-5600BBR-1, GD-010BBR-1 и GA-700BBR-1A. Часы GX-56BBR-1A и GA-B2100BBR-1A оценены в 150 долларов.