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Kefir32
Casio обновила классические часы G-Shock в новых цветах Black и Bold Red
Casio обновила классические часы G-Shock в США: новая чёрно-красная расцветка Black & Bold Red.

Компания Casio представила в США обновлённую версию своих культовых часов G-Shock в новой цветовой гамме Black & Bold Red. В коллекцию вошли модели DW-5600BBR-1, GA-B2100BBR-1A, GD-010BBR-1JF, GA-700BBR-1AJF и GX-56BBR-1A, которые сочетают матовый чёрный корпус и ремешок с ярко-красными элементами на дисплее.

Серия Black & Bold Red, ранее дебютировавшая на японском рынке, теперь доступна для американских покупателей. Дизайн сохраняет узнаваемый стиль G-Shock: контраст между чёрным основанием и красными акцентами подчёркивает агрессивный характер устройств. Все модели сохранили ключевые характеристики, включая водонепроницаемость до 200 метров, ударопрочность, мировое время, секундомер и другие функции. Некоторые варианты, такие как GX-56BBR-1A и GA-B2100BBR-1A, оснащены солнечной зарядкой и поддержкой синхронизации со смартфонами через Bluetooth.

Цены на новинки начинаются от 99 долларов для моделей DW-5600BBR-1, GD-010BBR-1 и GA-700BBR-1A. Часы GX-56BBR-1A и GA-B2100BBR-1A оценены в 150 долларов.

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#часы #casio #часы casio
Источник: gizmochina.com
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Китя.
12:59
Пересмотрел много видосов в инете. 7900 XTX и 5070ti плюс минус одинаковы. а 5080 и 5090 уже сравнивать смысла нет.
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Biggus Dickus
12:58
будет достаточно обзора одного фильма "Лорды раздевалки" 1999 года, ГЕЙмерам понравится, особенна местному любителю онлайн игры Honkai
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Vorvort
12:58
Дороже в 3 раза, Карл! 😂
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Vorvort
12:57
Вилами по воде. Просто я не изучал подробно этот вопрос. Есть 35 проектов где 7900 XTX минимально отстает или на равных с 4090. Потенциально во всех слив у 5080, она медленнее 4090.
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Китя.
12:57
Вот видишь сам признался. Что быстрее зелень на 28%. Шаришь молодец.
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Виталий Зырянов
12:55
Я не эксперт, но понимаю в этом всём явно побольше тебя. Звуковых карт и аудиоинтерфейсов наслушался вдоволь, ссо слухом проблем тоже никаких нет, недавно проверял. ) А вот у тебя явно как минимум ест...
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12:54
Клал я на тест. На вопрос ответь, кто сравнивал? Лично ты или всё-таки некие "мы", вероятно твои голубчики?
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Vorvort
12:54
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Александр
12:52
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12:52
А во всех остальных играх 5080 вырывается вперед.
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