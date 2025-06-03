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Kefir32
SteelSeries анонсировала беспроводные наушники с пространственным звуком и быстрой зарядкой
SteelSeries представила новую линейку беспроводных гарнитур Arctis Nova 3.

Компания SteelSeries представила беспроводные гарнитуры линейки Arctis Nova 3, которые уже доступны для покупки по цене $109,99. Новинка предлагается в четырех цветах — черном, белом, бирюзовом и лавандово-фиолетовом, а также в версиях 3P (для PlayStation) и 3X (для Xbox).

Гарнитура оснащена неодимовыми магнитными драйверами, весит около 260 граммов и поддерживает 360-градусное пространственное аудио, совместимое с технологиями PS5 Tempest 3D Audio и Microsoft Spatial Sound. Встроенный ClearCast 2.X обеспечивает высокую четкость звука, а поддержка частоты 32 кГц и 16-битного разрешения позволяет использовать более 200 предустановленных аудиопрофилей для таких игр, как Call of Duty, Fortnite и GTA .

Устройство комплектуется USB-C-ресивером, обеспечивающим совместимость с Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, ПК, Meta Quest и мобильными устройствами.

Заявленное время автономной работы составляет свыше 30 часов в режиме 2,4 ГГц и более 40 часов при подключении через Bluetooth. Поддержка быстрой зарядки позволяет получить 9 часов работы всего за 15 минут подзарядки — по утверждению SteelSeries, это втрое превышает показатели обычных гарнитур.

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#наушники #гарнитура #steelseries #игровые #arctis nova 3
Источник: ithome.com
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