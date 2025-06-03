Две модели часов Casio G-Shock со скрытым свечением теперь доступны в США.

Image: Casio

Две новые модели линейки G-Shock Hidden Glow — GA110HDS-7A и GA700HDS-7A — появились в продаже в США через ритейлера Zumiez. Эти часы входят в серию из шести устройств, которые Casio планирует запустсти на американском рынке.

Image: Casio

Модель GA110HDS-7A сочетает аналоговый и цифровой дисплеи, имеет ударопрочный и магнитоустойчивый корпус из пластика. Белый и синий дизайн дополнен светящимся в темноте циферблатом с синим люминесцентным покрытием и янтарной светодиодной подсветкой. Часы поддерживают мировое время, оснащены секундомером с точностью до 1/1000 секунды, таймером обратного отсчета и пятью будильниками. Стоимость устройства — $140.

Image: Casio

GA700HDS-7A также относится к гибридным часам с аналогово-цифровым дисплеем. Ее бело-голубой корпус с светящимся циферблатом и белой светодиодной подсветкой обеспечивает водонепроницаемость до 200 метров. Заявленный срок работы от батареи — до пяти лет. Цена модели — $110.

Image: Casio

Как отмечает блог G-Central, в ближайшее время в США могут появиться еще четыре модели Hidden Glow: DW6900HDS-7, DW6900HDS-7A1, GA2100HDS-7A и GA2100HDS-7A1. Их стоимость, предположительно, составит $110. Официальные даты релиза остальных новинок пока не раскрываются.