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Kefir32
Honor тестирует новую камеру для Magic8 Pro: два телефото-модуля и 200 МП перископ
Honor Magic8 Pro могут оснастить дополнительной камерой – двойной перископической конструкцией.

Согласно данным инсайдера SmartPikachu, флагман Honor Magic8 Pro, ожидаемый в октябре 2025 года, получит революционную четырёхмодульную камеру. Вместо традиционной тройной системы производитель испытывает конфигурацию с двойным телеобъективом — решение, ранее замеченное лишь в слухах о Huawei Pura 80.

Ключевой элемент — 200-мегапиксельный перископный модуль с технологией 1G+5P Floating Lens и 1200-точечным лазерным автофокусом, что обещает рекордное качество макросъёмки и зума. По данным источника, система превзойдёт даже камеру Mate 70 Pro, где Honor ранее лидировал в макрофотографии. Детали основного и сверхширокоугольного сенсоров пока не раскрываются, но акцент сделан на программно-аппаратной синергии для улучшения динамического диапазона.

Инсайдеры отмечают, что такой шаг — явный вызов Huawei в гонке за титул лучшей камеры 2025 года. Официальный анонс запланирован на октябрь 2025 года.

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#смартфон #honor #камера #magic8 pro
Источник: gizmochina.com
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