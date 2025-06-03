Honor Magic8 Pro могут оснастить дополнительной камерой – двойной перископической конструкцией.

Согласно данным инсайдера SmartPikachu, флагман Honor Magic8 Pro, ожидаемый в октябре 2025 года, получит революционную четырёхмодульную камеру. Вместо традиционной тройной системы производитель испытывает конфигурацию с двойным телеобъективом — решение, ранее замеченное лишь в слухах о Huawei Pura 80.

Ключевой элемент — 200-мегапиксельный перископный модуль с технологией 1G+5P Floating Lens и 1200-точечным лазерным автофокусом, что обещает рекордное качество макросъёмки и зума. По данным источника, система превзойдёт даже камеру Mate 70 Pro, где Honor ранее лидировал в макрофотографии. Детали основного и сверхширокоугольного сенсоров пока не раскрываются, но акцент сделан на программно-аппаратной синергии для улучшения динамического диапазона.

Инсайдеры отмечают, что такой шаг — явный вызов Huawei в гонке за титул лучшей камеры 2025 года. Официальный анонс запланирован на октябрь 2025 года.