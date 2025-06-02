Представлен игровой планшет Red Magic Gaming Tablet 3 Pro.

Red Magic раскрыла название своего грядущего игрового планшета — Gaming Tablet 3 Pro, — разместив тизеры на официальных ресурсах. Как сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe, устройство станет прямым конкурентом недавно представленному Lenovo Legion Y700 (Gen 4) и ожидаемому планшету Redmi.

Аппарат унаследует экстремальную производительность: согласно данным источников, он получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Leading Version, аналогичный флагманам Red Magic 10S Pro/Pro+. Планшет оснастят 9-дюймовой OLED-панелью с кастомным разрешением 2400 × 1504 пикселей, что обеспечит повышенную плотность пикселей для детализации в играх. Для борьбы с перегревом предусмотрен встроенный кулер — фирменная технология бренда.

Ёмкость аккумулятора составит 8240 мАч, что для компактной игровой платформы выглядит сбалансированно. Параллельно готовится к дебюту планшет Redmi с 8.8-дюймовым 3K LCD-экраном (165 Гц), чипом Dimensity 9400 Plus и батареей 7500 мАч. Ожидается, что оба устройства представят в Китае до конца июня вместе с смартфоном Redmi K80 Ultra.