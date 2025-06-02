Samsung Electronics близка к заключению масштабной сделки по предварительной загрузке технологии Perplexity AI на свои устройства.

Image: Samsung

Samsung Electronics находится на финальной стадии переговоров о масштабном партнёрстве с стартапом Perplexity AI, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Согласно обсуждаемым условиям, технологии поискового ИИ Perplexity будут глубоко интегрированы в экосистему корейского гиганта, а их ассистент станет опцией по умолчанию в грядущих флагманах Galaxy S26, ожидаемых в начале 2026 года.

Планируется не только предустановка приложения Perplexity, но и внедрение его поисковых алгоритмов в стандартный браузер Samsung, а также гибридизация с голосовым ассистентом Bixby. Это позволит создать альтернативу Google Search без полного отказа от сервисов Alphabet. Параллельно Samsung войдёт в число ключевых инвесторов нового раунда финансирования Perplexity, где стартап оценивается в $14 млрд при запросе на $500 млн.

Как отмечают аналитики, такой шаг повторяет стратегию Apple по диверсификации ИИ-партнёров и снижению зависимости от монополий. Для Perplexity, недавно заключившей сделку с Motorola, контракт с Samsung станет крупнейшим мобильным альянсом. Интересно, что Apple также вела переговоры о подключении Perplexity к Siri, но теперь инициатива Samsung может изменить расстановку сил. Детали соглашения могут измениться — стороны пока не подтвердили сделку официально.