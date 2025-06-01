Компания Thunderobot, известная игровыми ноутбуками и аксессуарами, выпустила своё новейшее носимое устройство с искусственным интеллектом — умные очки Aura AI.

Как сообщает Gizmochina, китайская компания Thunderobot, специализирующаяся на игровой технике, представила умные очки Aura AI, доступные для предзаказа на платформе JD.com.

Устройство поступило в продажу в трёх вариантах: Piano Gloss, Matte и Blue-Light Blocking Edition. Стандартные модели оценены в 2099 юаней ($290), версия с защитой от синего света — в 2199 юаней ($305). Очки весят 39 г, выполнены из TR90-пластика и имеют сертификацию IP54. Конструкция включает регулируемые шарниры (-5/+10) и носовые подушечки с углом наклона 30.

Основной камерой стал 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX681 с пятилинзовой оптикой. Устройство поддерживает запись видео в 1080p при 30 кадрах/с, угол обзора — 109. Для улучшения съемки используются технологии MFNR, HDR+, коррекция дисторсии и EIS. Камера активируется за одну секунду.

Платформа Qualcomm Snapdragon AR1 (4 нм) обеспечивает энергоэффективность на 40% выше предыдущих решений. Среди функций — автоматическая обработка изображений, генерация подписей для соцсетей, справки о достопримечательностях и подбор одежды. Встроенный переводчик работает в реальном времени.

Звук передается через технологию OWS, сохраняющую восприятие внешних шумов. Управление реализовано через сенсорные жесты. Аккумулятор очков — 173 мАч, комплектный кейс на 3000 мАч обеспечивает до 12 зарядок (80% за 40 минут).