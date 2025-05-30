Honor Tablet 10 представлен в Китае.

Компания Honor официально запустила в Китае планшет Tablet 10, ориентированный на студентов и школьников. Устройство оснащено 12.1-дюймовым экраном с разрешением 2.5K и уникальным антибликовым покрытием, имитирующим матовую бумагу. Технология снижает отражение света на 98%, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность при работе со стилусом. Панель охватывает цветовое пространство DCI-P3 и сертифицирована TÜV Rheinland по стандартам защиты зрения.

Под оболочкой MagicOS 9.0 работает процессор Snapdragon 7 Gen 3 (4 нм), дополненный до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Флагманской особенностью стал пакет ИИ-инструментов для обучения: распознавание рукописного текста, мгновенный перевод лекций в конспекты, проверка математических задач и структурирование эссе. Планшет поддерживает специализированные форматы вроде CAD и CAJ, а родители могут удалённо контролировать активность детей через смартфон.

Автономность обеспечивает батарея ёмкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Параллельно представлена Soft Matte Edition с UV-покрытием корпуса и идентичными характеристиками.

Цена базовой версии — 1274 юаня ($176) за модель 8/128 ГБ, топовая конфигурация 12/512 ГБ оценивается в 1954 юаня ($269). Версия Soft Matte стартует с 1699 юаней ($234).