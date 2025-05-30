Представлены Lenovo Idea Tab и Tab K11 Gen 2 с процессором Dimensity 6300 и 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K

Компания Lenovo анонсировала два новых планшета — Idea Tab и Tab K11 Gen 2. Устройства построены на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 (2,4 ГГц) с графикой Mali-G57 MC2 и работают под управлением Android 15.

Обе модели получили 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей), частотой обновления 90 Гц, яркостью 500 нит и поддержкой 10-точечного мультитача. Дисплей совместим с перьями Tab Pen и Tab Pen Plus.

Планшеты доступны в конфигурациях с 4/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, расширяемой до 2 ТБ через microSD. Tab K11 Gen 2 дополнительно поддерживает eSIM.

Основное различие между моделями — в камерах: у Idea Tab установлены 8-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры, тогда как Tab K11 Gen 2 получил 13 МП и 8 МП соответственно.

Устройства оснащены четырьмя динамиками с Dolby Atmos, аккумулятором на 7040 мА·ч с поддержкой 20-ваттной зарядки (до 14 часов автономной работы), модулями Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, а также разъемом 3,5 мм для наушников. Корпус с защитой IP52 выполнен из металла, размеры — 254,59 × 166,15 × 16,99 мм, вес — около 480 грамм.

Цветовые варианты: серый Luna Grey и синий Polar Blue. В комплекте с Idea Tab поставляются TWS-наушники Lenovo E310. Дополнительно доступны аксессуары: чехол-фолио, клавиатура и стилус.

Информация о ценах и сроках выхода на рынок пока не раскрывается.