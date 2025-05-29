Отличительной особенностью наушников Soundcore P41i является зарядный кейс 3-в-1.

Компания Anker анонсировала необычные полностью беспроводные наушники Soundcore P41i, позиционируя их как решение для повседневного использования с акцентом на автономность и дополнительную функциональность. Как сообщает Gizmochina, ключевой инновацией стал 3-в-1 зарядный кейс.

Главной особенностью кейса является встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, выполняющий роль портативного пауэрбанка. Он оснащен интегрированным кабелем USB-C и обеспечивает выходную мощность 10 Вт для зарядки смартфонов. Производитель заявляет, что кейс способен зарядить iPhone 16 Pro до 30% за 40 минут, Galaxy S24 за аналогичное время, а iPhone 14 Pro — за 30 минут. Дополнительно кейс трансформируется в горизонтальную подставку для телефона.

Сами наушники предлагают до 12 часов работы без активного шумоподавления (ANC) и до 10 часов с включенным ANC. В сочетании с кейсом общее время воспроизведения достигает рекордных 192 часов. Десятиминутная зарядка обеспечивает до 5 часов прослушивания. Система ANC настраивается через пять уровней интенсивности и три режима: адаптивный, ручной и мультисценовый (с пресетами "Помещение", "Улица", "Транспорт"). Приложение Soundcore позволяет персонализировать шумоподавление под анатомию ушного канала пользователя.

Каждый наушник оснащен шестью микрофонами с ИИ-шумоподавлением для улучшения качества звонков. Звук генерируется 11-мм динамическими излучателями. Устройства используют Bluetooth 5.3 с поддержкой многопоточного подключения и быстрого сопряжения. Степень защиты IPX5 гарантирует устойчивость к брызгам воды. На корпусе кейса расположен встроенный дисплей, отображающий уровень заряда наушников и кейса, статус Bluetooth-подключения и режим зарядки внешних устройств.

Габариты кейса составляют 75.4 x 59.4 x 29.6 мм, а общий вес наушников с кейсом — 115.7 грамм. На момент публикации наушники Soundcore P41i доступны для заказа в Великобритании по цене £89.99. Ожидается их скорый запуск в США за $89.99 с последующим выходом на другие рынки.