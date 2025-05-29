Мини-ПК ASUS ROG NUC 2025 с топовыми компонентами представлен на рынке.

Согласно данным GizmoChina, компания ASUS представила новый мини-ПК ROG NUC 2025, который уже доступен для заказа на платформе JD.com. Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 9-275HX, видеокартой NVIDIA RTX 5080 Laptop GPU, 32 ГБ DDR5 RAM и 2 ТБ SSD. Стоимость новинки составляет 24 999 юаней (~$3 470).

Мини-ПК имеет компактные размеры — 282,4 x 187,7 x 56,5 мм при общем объеме 3 литра. Дизайн сохраняет стиль модели 2024 года, но дополнен улучшенной RGB-подсветкой, адаптированной под различные игры. Корпус украшен элементами с эффектом воздушных потоков, которые гармонируют с динамической подсветкой.

Центральным элементом стал 24-ядерный процессор (24 потока) с максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц, кэшем объемом 76 МБ и встроенным NPU. Видеокарта NVIDIA RTX 5080 работает на мощности 175 Вт и поддерживает технологии DLSS 4, Smooth Motion и функции NVIDIA Studio. Общее энергопотребление системы может достигать 250 Вт.

Для эффективного охлаждения используется комбинация из трех вентиляторов. Отдельные воздушные потоки направлены на охлаждение оперативной памяти и SSD.

На передней панели расположены один 3,5-мм аудиоразъем, один порт USB-C 3.2 Gen 2 и два порта USB-A 3.2. На задней панели находятся четыре порта USB-A 3.2 Gen 2, один порт Thunderbolt 4, один сетевой разъем 2,5G LAN, два выхода HDMI 2.1 и два DisplayPort 2.1. Устройство поддерживает одновременное подключение четырех 4K-мониторов.

Мини-ПК оснащен современными технологиями беспроводной связи: Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Система работает под управлением Windows 11, а для точной настройки доступен фирменный ROG BIOS, позволяющий регулировать напряжение, параметры памяти и скорость вентиляторов. Программа Armoury Crate обеспечивает мониторинг и контроль работы системы в реальном времени.

Модель соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H и поддерживает обновления без использования инструментов, что упрощает модернизацию.