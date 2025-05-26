Компания Lenovo начала продажи зарядного устройства Legion 245W GaN.

Компания Lenovo представила новое мощное зарядное устройство Legion 245W GaN, сообщает IT Home. Устройство оснащено кабелем с LED-дисплеем, отображающим текущую мощность зарядки. Цена пока не раскрыта, но ожидается, что она станет известна 30 мая.

Зарядка выполнена в форм-факторе, схожем с предыдущей моделью на 170 Вт (размеры 71×71×31 мм). Она оснащена трёхконтактной вилкой и квадратным разъёмом, совместимым только с некоторыми ноутбуками Lenovo. Технология GaN (нитрид галлия) обеспечивает высокую эффективность и компактность.

Подробные характеристики, такие как поддержка протоколов быстрой зарядки, пока не объявлены.