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Kefir32
Lenovo выпустила компактное зарядное устройство Legion 245W GaN с дисплеем мощности
Компания Lenovo начала продажи зарядного устройства Legion 245W GaN.

Компания Lenovo представила новое мощное зарядное устройство Legion 245W GaN, сообщает IT Home. Устройство оснащено кабелем с LED-дисплеем, отображающим текущую мощность зарядки. Цена пока не раскрыта, но ожидается, что она станет известна 30 мая.

Зарядка выполнена в форм-факторе, схожем с предыдущей моделью на 170 Вт (размеры 71×71×31 мм). Она оснащена трёхконтактной вилкой и квадратным разъёмом, совместимым только с некоторыми ноутбуками Lenovo. Технология GaN (нитрид галлия) обеспечивает высокую эффективность и компактность.

Подробные характеристики, такие как поддержка протоколов быстрой зарядки, пока не объявлены.

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#lenovo #зарядка #зарядное устройство #lenovo legion #legion 245w gan
Источник: ithome.com
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