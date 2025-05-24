Xiaomi объявила о выпуске поляризованных солнцезащитных очков Mijia, предназначенных для лечения близорукости.

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Компания Xiaomi представила аксессуар MiJia Foldable Polarized Sunglasses Clip-ons — съёмные солнцезащитные очки-клипсы для людей с близорукостью, сообщает IT Home. Устройство уже доступно на JD.com и других платформах по цене 199 юаней (~$27).

Очки выполнены в складном дизайне и предназначены для крепления поверх обычных очков. Производитель заявляет совместимость с большинством оправ благодаря увеличенной ширине заушников и тонкой центральной перемычке. Верхняя часть внутренней стороны оснащена антискользящими полосками для фиксации.

По описанию, оправа изготовлена из швейцарского термопластика TR90, который снижает давление на переносицу и уши. Линзы из немецкого нейлона обеспечивают поляризацию ≥95%, блокируя блики, и защиту от ультрафиолета ≥99%. На внутреннюю поверхность нанесено 8 слоёв OAR-покрытия, уменьшающего отражение света, а олеофобное покрытие отталкивает воду и жир.

Габариты и вес не указаны. Очки доступны в одном цветовом варианте.