Старт продаж запланирован на июль-август 2025 года по цене от $499.

Image: Gigabyte / TFT Central

Компания Gigabyte представила на Computex 2025 монитор MO27Q28G с 27-дюймовой WOLED-панелью от LG Display, сообщает TFT Central. Устройство разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 280 Гц стало первым в мире с технологией Primary RGB Tandem — четвёртым поколением WOLED, отказавшимся от MLA-слоя в пользу четырёх светоизлучающих слоёв.

Новая панель демонстрирует пиковую яркость 1500 нит (при 1,5% APL) и 335 нит для полностью белого экрана, что на 24% выше предыдущих WOLED-моделей. Цветовой охват охватывает 99,5% DCI-P3, а контрастность достигает 1,5 млн:1. Отказ от MLA устранил пурпурный оттенок чёрного при внешней подсветке, улучшив восприятие в условиях окружающего света.

MO27Q28G оснащён матовым антибликовым покрытием, аналогичным предыдущим WOLED-мониторам. Для геймеров предусмотрены поддержка G-Sync Compatible и FreeSync Premium Pro, время отклика 0,03 мс и функция BFI (вставка чёрных кадров) для снижения размытия. В комплекте — низкопрофильная металлическая подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота.

Монитор получил порты DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, USB-C с передачей видео и зарядкой до 18 Вт, два USB-A и KVM-переключатель. Встроенные 5-ваттные динамики, фирменные функции защиты от выгорания и гарантия 3 года с покрытием бёрн-ина дополняют комплектацию.

Старт продаж запланирован на июль-август 2025 года по цене от $499.