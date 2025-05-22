Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики OnePlus 15.

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Компания OnePlus готовит смартфон OnePlus 15, который заменит модель 13 в линейке 2025 года — номер 14 пропущен из-за суеверий в азиатских странах, сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station. Устройство получит плоский 6,78-дюймовый LTPO-экран с разрешением 1,5K и рекордно узкими рамками благодаря технологии LIPO.

Основной особенностью станет аккумулятор ёмкостью свыше 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и беспроводной зарядки. Несмотря на увеличенную батарею, производитель обещает сохранить тонкий и лёгкий корпус. Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 8 Elite 2 (кодовое имя SM8850), ориентированный на максимальную производительность.

Фотосистема, согласно тестам, включает три 50-МП модуля: основной сенсор (испытываются два варианта размера), сверхширокоугольный и перископный с 3-кратным оптическим зумом. Дополнительные элементы: вибрационный мотор 0916, ультразвуковой сканер отпечатков, задняя панель из стекловолокна и защита по стандарту IP68/IP69.

Согласно источнику, OnePlus 15 дебютирует в Китае в октябре 2025 года, а глобальный релиз состоится в январе 2026-го.