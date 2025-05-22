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Kefir32
Официально представлен прозрачный вариант Realme Neo 7 Turbo
Прозрачный Realme Neo 7 Turbo показали целиком.

Image: Realme / Weibo

Согласно информации, опубликованной на ресурсе Gizmochina, компания Realme официально представила дизайн новой модели Neo 7 Turbo в версии Transparent Gray. Изображения устройства были опубликованы на официальной странице Realme и в социальной сети Weibo. Релиз смартфона запланирован на 29 мая в Китае.

Вариант Transparent Gray отличается уникальным дизайном задней панели, которая демонстрирует почти реальную схему внутреннего устройства телефона. Для создания эффекта полупрозрачности производитель использовал лазерную гравировку и многослойные текстуры, имитирующие расположение катушек и структурных элементов. Контур NFC-катушки специально выделен для усиления визуального эффекта. Зеленый элемент возле камеры может указывать на индикатор зарядки.

Image: Realme / Weibo

Предполагается, что устройство получит плоский дисплей с разрешением 1,5K и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9400e.

Image: Realme / Weibo

Внутренняя начинка включает оперативную память LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0. Максимальная конфигурация предположительно составит 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Устройство будет работать под управлением оболочки Realme UI 6 на базе Android 15.

Image: Realme / Weibo

Основная камера получит три модуля: основной датчик Sony IMX882 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией (OIS), сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и телеобъектив на 50 мегапикселей. По слухам, данная модель может стать глобальной версией предстоящего Realme GT 7. Ожидаемая стоимость устройства находится в диапазоне от 2500 до 3000 юаней (~$340–$415).

Image: Realme / Weibo


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#смартфон #realme #прозрачный #realme neo 7 turbo
Источник: gizmochina.com
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