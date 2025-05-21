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Kefir32
Toyota представила обновлённый RAV4 2026 года с гибридными силовыми установками и отделкой GR Sport
Выпущено шестое поколение Toyota RAV4.

Image: Toyota

Toyota официально представила шестое поколение модели RAV4, которая построена на платформе TNGA-K. Компания описала обновления как "радикальные изменения". Новый RAV4 доступен только в гибридной (HEV) и подключаемой гибридной (PHEV) версиях, что делает его полностью электрифицированной линейкой. Примечательно, что чисто бензиновая версия больше не предлагается.

Внешний вид автомобиля получил значительные изменения, сохраняя при этом узнаваемый силуэт. Дизайн стал более динамичным за счет острых линий и современных элементов. Покупателям предлагаются три основных стиля оформления: Core, Sport и Rugged. Вариант Core доступен в комплектациях LE, XLE и Limited, Rugged предлагает новую версию Woodland с акцентом на бездорожье, а Sport включает варианты SE, XSE и спортивную GR Sport модификацию.

Передняя часть автомобиля выделяется более острыми светодиодными фарами, решеткой радиатора в цвет кузова и увеличенными воздухозаборниками. Боковой профиль украшен скульптурными линиями и оконными рамками простой формы. Размер колесных дисков варьируется от 17 до 20 дюймов в зависимости от комплектации.

Image: Toyota

Задняя часть получила горизонтальные затемненные фонари, более угловатую форму крышки багажника и крупный спойлер. Версия GR Sport дополнена большим задним спойлером и спортивной решеткой радиатора. Woodland Edition отличается внедорожной решеткой, дополнительными светодиодными фонарями, усиленными рейлингами и увеличенным на 13 мм клиренсом благодаря всесезонным шинам.

Габариты автомобиля остались практически без изменений: длина составляет от 4595 до 4618 мм, колесная база — 2690 мм, а высота увеличилась до диапазона 1687–1722 мм.

Интерьер также претерпел значительные изменения. В стандартной комплектации предусмотрен 12,3-дюймовый цифровой приборный щиток, а центральная консоль оснащена сенсорным экраном размером 10,5 или 12,9 дюйма в зависимости от версии. На топовых моделях доступна система проекции информации на лобовое стекло (HUD).

Image: Toyota

Одним из ключевых нововведений стала интеграция программной платформы Arene, разработанной Toyota. Это первый шаг компании в направлении "программно-ориентированного автомобиля". Платформа управляет мультимедийной системой Toyota Audio Multimedia и поддерживает улучшенный пакет систем помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0.

Физические кнопки управления климатической системой заменены на виртуальные элементы на сенсорном экране. Переработанная центральная консоль предоставляет больше места для хранения и оснащена электронным селектором передач. Благодаря переработке конструкции сидений объем багажного отделения увеличился до 749 литров.

Салон предлагает различные варианты отделки: ткань, SofTex и перфорированную Ultrasuede. Woodland Edition оснащается водостойкими ковриками и уникальной цветовой гаммой, а GR Sport включает эмблемы Gazoo Racing и алюминиевые педали. В качестве опции доступна аудиосистема JBL с девятью динамиками.

Image: Toyota

Под капотом устанавливаются 2,5-литровые четырехцилиндровые двигатели в сочетании с электрическими агрегатами. У переднеприводной гибридной версии мощность составляет 226 л.с., а у полноприводной — 236 л.с., что на 17 л.с. больше, чем у предшественника. Подключаемая гибридная версия имеет полный привод и развивает мощность 320 л.с. Эти улучшения достигнуты за счет модернизации трансмиссии, электронного блока управления, емкости батареи и использования карбида кремния в полупроводниках.

Шасси и подвеска стали жестче, а для снижения вибраций и шума применен высоковязкий клей. Запас хода на электротяге у PHEV версии увеличился до 80 км, а топовые комплектации XSE и Woodland поддерживают быструю зарядку CCS: от 10% до 80% за 30 минут. Шасси и подвеска GR Sport были настроены отделением Gazoo Racing, но их реальная эффективность еще предстоит проверить.

Буксировочная способность переднеприводных моделей достигает 794 кг, а у некоторых полноприводных версий — до 1588 кг, что достаточно для повседневных задач.

По данным IT Home, модель 2026 года поступит в продажу в США к концу 2025 года. Цены будут объявлены ближе к дате выхода. Toyota планирует поставлять новый RAV4 более чем в 180 стран и регионов по всему миру.

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#автомобиль #toyota #toyota rav4 #rav4
Источник: ithome.com
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