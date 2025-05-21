Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
OPPO Reno14 получит расширенную интеграцию с Google Gemini для работы с приложениями бренда
Серия OPPO Reno14 получит улучшенную интеграцию с Google Gemini.

Image: OPPO / Weibo

Компания OPPO усиливает партнёрство с Google, интегрируя ИИ-платформу Gemini в смартфоны серии Reno14, сообщает FoneArena. Обновление затронет штатные приложения производителя: Notes, Calendar и Clock. Пользователи смогут активировать Gemini долгим нажатием боковой кнопки и выполнять задачи через голосовые команды.

ИИ сможет суммировать длинные документы и сохранять вывод в OPPO Notes, извлекать ключевые шаги из видеоуроков (например, рецепты с YouTube) и автоматически добавлять события в календарь после бронирования билетов. Мультимодальные функции Gemini также позволят обрабатывать комбинированные запросы с использованием текста, изображений и звука.

На MWC 2025 OPPO анонсировала стратегию по внедрению генеративного ИИ в свои устройства, планируя охватить 100 млн пользователей до конца года. Серия Reno14, представленная в Китае на прошлой неделе, скоро выйдет на глобальные рынки.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфон #oppo #gemini #oppo reno14
Источник: fonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
На китайской космической станции «Тяньгун» обнаружен неизвестный вид бактерий
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
1
В России открылся новый станкостроительный завод
7
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
1
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
2
NVIDIA представила демонстрационный трейлер совместимости Dune: Awakening с технологией DLSS 4
1
Borderlands 4 предложит игрокам огромный открытый мир без переходов между зонами
2
Установка обновления KB5058411 для ОС Windows 11 вызывает массовые ошибки
2
В России импортозаместили пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для нужд авиастроения и ОПК
1
Россия создаёт эталон тока для зарядных станций: метрология готовится к эпохе электромобилей
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. получили очень низкие оценки от игроков
4
В XDA назвали четыре недостатка белых компьютерных комплектующих
+
BBC: многие компании до сих пор используют операционные системы Windows 95, XP и NT
+
Noctua объявила о выходе на рынок систем жидкостного охлаждения класса AIO
2
Зеленский отверг требования России по выводу войск и нейтральному статусу Украины
1
«Ростех»: Немецкие танки Leopard 2A6 уступают российским Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М
+
Световое шоу из 10 518 дронов во Вьетнаме вошло в Книгу рекордов Гиннесса
+

Популярные статьи

17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
60
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
28
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
4
Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
1
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
22
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
4

Сейчас обсуждают

Konstantin
11:56
Редмонт, понорама, может вся статья фейк?
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
Конрад Грамов
11:54
Гораздо перспективнее было бы построить железнодорожный мост на Сахалин и уже там строить глубоководные порты на тихоокеанском побережье.
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
Dark_Cloud
11:39
На 25% увеличили потребление и число исполнительных блоков - и в итоге еле натянули на средние 20% по сравнению с предыдущей моделью, удушенной вхлам, за счет эффекта низкой базы ну гении на инженерах...
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 5080 SUPER: производительность сильно не вырастет
ultrauma
11:31
что то реальных тестов 5060 ки нет и это настораживает . Бешеное энергопотребление , греется как ... а производительность плюс минус 4060 ну на 10% быстрее 4060 притом надо включать долбанные ДЛСС к...
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
inkva
11:21
8 ядер мало?) и тут я упал))) для справки 8 ядер 16 потоков, а интел дает 20 ядер 20 потоков, но как в том анекдоте - но есть 1 нюанс!! нормальных ядер 8!!! и 12 немощных, которые для игр не нужны) и...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
roverman
11:19
в днсе вангую 45-50к соответственно (после устаканивания цен).
Представлены iQOO Pad 5 и Pad 5 Pro с быстрыми чипами MediaTek, экранами 144 Гц и ёмкими батареями
Тилька
11:04
У меня до сих пор пашет версия 2.5 Все там нормально работает!
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Тилька
10:53
Насчет Core Ultra, реальный триндец с точки зрения продаж, заходишь в ДНС, смотришь отзывы, а там их кот наплакал)
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
DANYNAFIG
10:47
Желаю сони обонкротится , аминь :)
В Sony отрицают неправомерную блокировку аккаунтов PSN и рассказали о борьбе с "серыми" продавцами
caftan
10:44
"И пулемет, и гранаты нужны были только для защиты." Чем отличается пулемет для защиты от других видов действия?
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем