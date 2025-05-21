Серия OPPO Reno14 получит улучшенную интеграцию с Google Gemini.

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Компания OPPO усиливает партнёрство с Google, интегрируя ИИ-платформу Gemini в смартфоны серии Reno14, сообщает FoneArena. Обновление затронет штатные приложения производителя: Notes, Calendar и Clock. Пользователи смогут активировать Gemini долгим нажатием боковой кнопки и выполнять задачи через голосовые команды.

ИИ сможет суммировать длинные документы и сохранять вывод в OPPO Notes, извлекать ключевые шаги из видеоуроков (например, рецепты с YouTube) и автоматически добавлять события в календарь после бронирования билетов. Мультимодальные функции Gemini также позволят обрабатывать комбинированные запросы с использованием текста, изображений и звука.

На MWC 2025 OPPO анонсировала стратегию по внедрению генеративного ИИ в свои устройства, планируя охватить 100 млн пользователей до конца года. Серия Reno14, представленная в Китае на прошлой неделе, скоро выйдет на глобальные рынки.