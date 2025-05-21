Рендер дизайна Xiaomi 16 подтвердил тройную камеру и новый модуль Leica.

Издание Majinbu Oficial опубликовало рендеры смартфона Xiaomi 16, основанные на CAD-модели устройства. Согласно изображениям, предоставленным инсайдером, флагман сохранит тройную основную камеру, но избавится от ложного четвёртого датчика, присутствовавшего в Xiaomi 15. Логотип Leica переместился в нижний правый угол модуля, а светодиодная вспышка осталась справа от камер. Задняя панель получила двухцветное оформление — тёмный участок, вероятно, скрывает зону беспроводной зарядки, которая будет закрыта в финальной версии.

Ожидается, что Xiaomi 16 выйдет в конце сентября 2025 года. Устройство станет одним из первых с процессором Snapdragon 8 Elite 2. Согласно предыдущим утечкам, смартфон получит 6,3-дюймовый плоский OLED-экран с минимальными рамками и предустановленную Android 16 с оболочкой HyperOS 3.0. Ёмкость аккумулятора составит 6800 мАч при поддержке 100-ваттной зарядки — это больше, чем у Xiaomi 15 (5400 мАч, 90 Вт) и конкурентов: OnePlus 13T (6260 мАч, 80 Вт) и Vivo X200 FE (ожидаемые 6500 мАч, 90 Вт).

Основная камера Xiaomi 16 включает три 50-МП датчика, один из которых — перископный телеобъектив. Версия Ultra с расширенными возможностями, как сообщается, будет представлена отдельно в начале 2026 года.