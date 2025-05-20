Corsair выпускает блоки питания с интерфейсом бокового модуля HXi SHIFT и RMx SHIFT второго поколения.

Компания Corsair представила второе поколение блоков питания SHIFT с боковым размещением модульных интерфейсов, сообщает IT Home. Линейка включает модели RMx SHIFT (2025) для mainstream-сегмента и премиальные HXi SHIFT (2025), представленные на выставке Computex 2025 в Тайбэе.

Серия RMx SHIFT (2025) доступна в версиях 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Устройства соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 CEM, получили сертификат энергоэффективности Cybenetics Gold. В комплект входят кабели с текстурной оплёткой и разъём 12V-2×6 для совместимости с новейшими видеокартами. Блоки оснащены японскими конденсаторами, рассчитанными на температуру до 105C, 140-миллиметровым вентилятором на FDB-подшипниках с режимом Zero RPM (отключение при низкой нагрузке). Гарантия производителя составляет 10 лет.

Флагманская линейка HXi SHIFT (2025) предлагает мощности 1000 Вт, 1200 Вт и 1500 Вт с сертификатом Cybenetics Platinum. Модель на 1500 Вт оснащена двумя разъёмами 12V-2×6. Главная инновация — интегрированный хаб iCUE LINK, позволяющий управлять системой охлаждения и RGB-подсветкой без дополнительных контроллеров. Остальные особенности совпадают с RMx SHIFT: японские конденсаторы, бесшумный вентилятор и десятилетняя гарантия.

Как отмечает источник, боковое расположение разъёмов, впервые применённое Corsair в 2023 году, упрощает прокладку кабелей внутри корпуса. Дата выхода и цены новых блоков питания не раскрываются.