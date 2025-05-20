Компания Razer выпустила 14-дюймовый игровой ноутбук Blade 14 2025 года.

Компания Razer анонсировала новый Blade 14 (2025), который стал самым тонким 14-дюймовым игровым ноутбуком в истории бренда. Толщина устройства составляет всего 15,7 мм в самой тонкой части, а вес — 1,63 кг. Благодаря новому дизайну термической крышки, обеспечивающему улучшенный воздушный поток, устройство остается холодным даже при компактных габаритах. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Новый Blade 14 оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 365, который включает 10 ядер, 20 потоков и максимальную тактовую частоту 5,0 ГГц. Процессор обеспечивает до 50 TOPS производительности в задачах искусственного интеллекта, что более чем в три раза превышает возможности предыдущего поколения. Поддержка таких функций, как Copilot+, Recall, Cocreate и Live Captions, делает его универсальным решением для работы и развлечений. Конфигурация памяти может достигать 64 ГБ LPDDR5X с частотой 8000 МГц.

Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU с тепловой мощностью 115 Вт. Новая линейка RTX 50 поддерживает технологии DLSS 4 и NVIDIA NIM Microservices, что обеспечивает более быстрое рендеринг и плавный игровой процесс.

Дисплей ноутбука выполнен по технологии OLED с диагональю 14 дюймов, разрешением 3K (2880 × 1800 пикселей), частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. Экран поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован Calman для точности цветопередачи. Контрастность экрана достигает 1 миллион к 1.

Автономная работа обеспечивается аккумулятором емкостью 72 Вт·ч, которого хватает на 11 часов использования. Среди портов подключения доступны два USB4 Type-C, один HDMI 2.1 и слот UHS-II MicroSD. Ноутбук также поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Дополнительные особенности включают шестидинамиковую систему с поддержкой THX Spatial Audio, большой стеклянный тачпад и клавиатуру с подсветкой Chroma RGB для каждой клавиши. Корпус изготовлен из алюминия T6 с матовым пескоструйным покрытием. Упаковка устройства полностью лишена пластика.

Стартовая цена модели с RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ составляет $2299. Версия с RTX 5070, 64 ГБ RAM и 2 ТБ SSD доступна за $2999.