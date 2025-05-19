Представлены Vivo Pad 5, TWS Air 3 и внешний аккумулятор мощностью 33 Вт.

Компания Vivo объявила о масштабном мероприятии, которое состоится 29 мая в Китае. На этом событии будут представлены несколько новых продуктов, включая линейку смартфонов Vivo S30, планшет Vivo Pad 5, беспроводные наушники TWS Air 3 и портативный аккумулятор на 33 Вт с быстрой зарядкой. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Планшет Vivo Pad 5 оснащен процессором MediaTek Dimensity 9300+ и 12,1-дюймовым ЖК-экраном высокой яркости с функцией защиты глаз. Устройство поддерживает работу с приложениями для повышения продуктивности на уровне ПК, такими как WPS и CAJViewer. Предполагается, что планшет будет доступен в трех цветах: серый, синий и розовый.

Беспроводные наушники TWS Air 3 созданы для комфорта и обеспечивают погружение в звук благодаря технологии объемного звучания 3D Surround Sound. Каждый наушник весит всего 3,6 г, а время работы от аккумулятора достигает 45 часов. Наушники будут доступны в темно-синем, белом и розовом цветах.

Портативный аккумулятор на 33 Вт получил встроенный зарядный кабель и компактный дизайн. Он поддерживает быструю зарядку устройств других брендов.

Серия Vivo S30 представлена двумя моделями: S30 Pro Mini и стандартным S30.

Vivo S30 Pro Mini:

Экран: плоский OLED-экран размером 6,31 дюйма с разрешением 1,5K и стеклом 2,5D.

Процессор: MediaTek Dimensity 9400e.

Основная камера: тройная система камер с разрешением 50 МП, включая перископный датчик Sony IMX882.

Батарея: 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Корпус: металлическая рамка.

Цвета: Mint Green (мятный), Peach Pink (персиковый), Lemon Yellow (лимонный) и Cocoa Black (какао).

Vivo S30:

Экран: LTPS OLED-панель размером 6,67 дюйма с разрешением 1,5K.

Процессор: Snapdragon 7 Gen 4.

Основная камера: аналогичная конфигурация с 50-мегапиксельной системой и датчиком Sony IMX882.

Батарея: 6500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт.

Корпус: пластиковая средняя рамка.

Цвета: те же варианты, что и у S30 Pro Mini.

Оба смартфона станут доступны в нескольких конфигурациях памяти: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Они работают на базе Android 15 с оболочкой FunTouch OS 15.