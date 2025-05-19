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Kefir32
Bloomberg: Apple сталкивается с трудностями в развитии технологий искусственного интеллекта
У Apple серьёзные проблемы с внедрением Apple Intelligence.

Согласно материалам Bloomberg, несмотря на усилия Apple по укреплению своих позиций в области искусственного интеллекта (ИИ), компания до сих пор сталкивается с серьезными проблемами. В 2018 году казалось, что ситуация начинает меняться: Apple привлекла Джона Джаннандреа, ранее руководившего группами поиска и ИИ в Google, чтобы тот возглавил направление искусственного интеллекта. Этот шаг рассматривался как важный шаг к трансформации Apple в лидера отрасли ИИ.

Однако, несмотря на этот шаг, прогресс оказался ограниченным. Проблемы начались еще в период после смерти соучредителя Стива Джобса в 2011 году, когда Apple представила голосового помощника Siri. Первоначально Siri воспринималась как революционное решение, но вскоре конкуренты, такие как Google и Amazon, выпустили голосовые помощники, которые значительно превзошли Siri по функциональности и точности выполнения команд.

Внутренние источники отмечают, что неспособность Apple добиться успеха в сфере ИИ ставит под угрозу не только доминирование iPhone, но и амбициозные планы компании по разработке роботов и других футуристических продуктов. Несмотря на значительные инвестиции и усилия, Apple пока не смогла преодолеть отставание в этой области.

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#apple #искусственный интеллект #bloomberg
Источник: bloomberg.com
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