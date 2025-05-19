Устройство Pro-ject Audio System Flatten It восстанавливает деформированные пластинки до первоначального состояния.

Image: Pro-Ject Audio Systems

Компания Pro-Ject Audio Systems анонсировала выпуск устройства Flatten It, предназначенного для выравнивания деформированных виниловых пластинок. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Модель оснащена нагревательными алюминиевыми пластинами с системой точного температурного контроля. Технология обеспечивает точность поддержания температуры с отклонением всего в 2 C, что предотвращает перегрев пластинок во время процесса обработки. Цикл выравнивания включает один час нагрева и два часа охлаждения.

Устройство совместимо с пластинками всех размеров и толщин. Габариты устройства составляют 365 x 60 x 420 мм (14,4 x 2,4 x 16,5 дюйма), а вес — 4 кг (8,8 фунта). Оно поддерживает работу с различными электросетями (110/120 или 230/240 вольт при частоте 50 или 60 Гц), что делает его универсальным для использования по всему миру.

Image: Pro-Ject Audio Systems

Стоимость новинки составляет €799 ($893), и оно доступно для покупки на официальном сайте Pro-Ject Audio Systems. Производитель позиционирует Flatten It как решение для коллекционеров винила, заинтересованных в восстановлении поврежденных пластинок до их изначально плоского состояния.