Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Realme Neo7 Turbo представит чипсет Dimensity 9400e и зарядку на 100 Вт
Realme готовит смартфон Neo7 Turbo с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Китайский производитель Realme готовится представить новый смартфон под названием Neo7 Turbo, который позиционируется как конкурент Redmi Turbo 4 Pro. Информация об устройстве была опубликована информатором Digital Chat Station, а также подтверждена данными сертификационных документов китайского регулятора 3C.

Neo7 Turbo оснащается процессором MediaTek Dimensity 9400e, который призван составить конкуренцию Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm, используемому в Redmi Turbo 4 Pro. Одним из ключевых преимуществ новинки станет поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что соответствует показателям флагманского OnePlus 13. Для сравнения, Redmi Turbo 4 Pro предлагает зарядку мощностью 90 Вт.

Аккумулятор Neo7 Turbo, судя по утечкам, может быть меньше, чем у конкурента: серия Neo7 известна батареями емкостью 7000 мАч, тогда как у Turbo 4 Pro установлен аккумулятор на 7550 мАч. Точные характеристики батареи нового устройства пока остаются неизвестными.

Модель получила обозначение RMX5062 в документах 3C, что подтверждает ее скорое появление на рынке. Название "Neo7 Turbo" может указывать на повышенную производительность или улучшенную оптимизацию по сравнению с базовыми моделями серии Neo7.

Официальная дата выхода Neo7 Turbo пока не объявлена, но активное обсуждение модели в сообществах намекает на возможный скорый анонс.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфон #realme #смартфон 2025 #realme neo7 turbo
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+
Reuters: После закрытия USAID на складах США портится 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
+
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
3
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
+
Полные характеристики и рендеры Realme GT 7T просочились в сеть перед запуском
2
Lenovo представила 14-дюймовый OLED-планшет Yoga Pad Pro с 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android
2
Take-Two опубликовала отчёт за IV квартал и рассказала про GTA VI
2
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1
При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
1
ВВС США раскрыли технические детали истребителя шестого поколения F-47
1
Появилась информация о весе, толщине и малой емкости аккумулятора iPhone 17 Air
+
Консоль Powkiddy V90S с улучшенным экраном и Allwinner A133P готовится к выходу
1
MSI представила игровой монитор MPG 274URDFW E16M с встроенным ИИ
+
Defense Post: Испанская компания EM&E представила новую бронированную машину Ferox 6×6
+
Ремастеры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, Чистое Небо и Зов Припяти выйдут на следующей неделе
+
Путин поручил изучить возможность выращивания ГМО-деревьев
+
Президент РФ поручил ввести налоговый вычет для здоровых граждан
12
Пользователи массово жалуются на проблему с майским пакетом обновлений Windows 10 KB5058379
5
В российских школах с 1 сентября появится единый учебник истории для 5–9 классов
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
391
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
3
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
12
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
4
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
+

Сейчас обсуждают

Mike3000
23:31
Пунктуация явно не самая сильная черта этого горе автора
Death Stranding 2 On the Beach унаследовал элементы геймдизайна из Metal Gear Solid V
Mallory
23:14
Ну откуда такие вещи как apt_preferences знать всего лишь простому разработчику дистрибутива и перспективного формата installer-sh? Это же сакральное, тайное знание. И уж тем более откуда знать про ко...
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Mallory
23:12
Ну что вы, учитывая что Чимбал у нас разработчик лучшего в мире дистрибутива вечнокривого линукса, перспективного формата installer-sh и кучи других очень, очень полезных вещей, он точно справится ......
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Повелитель драных котов
23:12
нет,не надо вот этого ,с теми веселыми персонажами путать.А так то ,его походу меж ушей 380 приложило уже.по фазе на ухо
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель котов
23:11
12 стульев - это нетленный шедевр, теперь я Китю представляю в виде слесаря-интеллигента со средним белгородским образованием )))))) который сует пальцы в розетку )))))
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель драных котов
23:09
ну хорош смешить,перечитать что ли.все же фильм не то,хотя ..у нас они разные были
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель котов
23:08
Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома № 5. ))))))))))))))))))
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель драных котов
23:08
да я помню ибо обожаю 12 стульев)))
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель котов
23:07
Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим впросак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель драных котов
23:06
а ведь правда
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем