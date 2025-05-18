Realme готовит смартфон Neo7 Turbo с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Китайский производитель Realme готовится представить новый смартфон под названием Neo7 Turbo, который позиционируется как конкурент Redmi Turbo 4 Pro. Информация об устройстве была опубликована информатором Digital Chat Station, а также подтверждена данными сертификационных документов китайского регулятора 3C.

Neo7 Turbo оснащается процессором MediaTek Dimensity 9400e, который призван составить конкуренцию Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm, используемому в Redmi Turbo 4 Pro. Одним из ключевых преимуществ новинки станет поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что соответствует показателям флагманского OnePlus 13. Для сравнения, Redmi Turbo 4 Pro предлагает зарядку мощностью 90 Вт.

Аккумулятор Neo7 Turbo, судя по утечкам, может быть меньше, чем у конкурента: серия Neo7 известна батареями емкостью 7000 мАч, тогда как у Turbo 4 Pro установлен аккумулятор на 7550 мАч. Точные характеристики батареи нового устройства пока остаются неизвестными.

Модель получила обозначение RMX5062 в документах 3C, что подтверждает ее скорое появление на рынке. Название "Neo7 Turbo" может указывать на повышенную производительность или улучшенную оптимизацию по сравнению с базовыми моделями серии Neo7.

Официальная дата выхода Neo7 Turbo пока не объявлена, но активное обсуждение модели в сообществах намекает на возможный скорый анонс.