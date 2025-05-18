Компания Baseus выпустила беспроводную мышь F02 с одним режимом подключения.

Компания Baseus выпустила в Китае беспроводную мышь F02, выполненную в трёх цветах — чёрном, белом и розовом. По данным IT Home, устройство весит 70 граммов и оснащено эргономичным дизайном с углом наклона 45, а также кнопками с уровнем шума менее 30 дБ при нажатии.

Модель поддерживает три уровня DPI (800/1200/1600), частоту опроса 250 Гц и автономность до 8 часов. Для подключения используется 2.4GHz-приёмник, входящий в комплект. На верхней панели расположена физическая кнопка для мгновенного перехода на рабочий стол.

Baseus F02 уже доступна на JD.com по цене 49.9 юаней (~$7).