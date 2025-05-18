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Kefir32
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
Компания Hisense официально представила Vidda C3 Pro с трихромной технологией, 2800 CVIA люменов и аудиосистемой Harman.

Компания Hisense анонсировала лазерный проектор Vidda C3 Pro, ориентированный на пользователей домашних кинотеатров. Как сообщает Gizmochina, устройство уже доступно для покупки по стартовой цене 9499 юаней (~$1318) и выделяется новой трихромной лазерной технологией MCL39, обеспечивающей реальную яркость 2800 CVIA люменов без «маркетингового завышения» показателей.

Vidda C3 Pro поддерживает стандарты Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, а динамическая контрастность 14 000:1 улучшает детализацию в тёмных и светлых сценах. Оптический зум 0.9–1.5:1 с 1.67x увеличением позволяет проецировать 100-дюймовое изображение с расстояния 2 метров. Объектив с 12+1+2 элементами и асферической оптикой сохраняет чёткость по всему полю без искажений.

В основе устройства — процессор MediaTek MT9681, который, по заявлению Hisense, на 30% превосходит предшественника в CPU-производительности и на 31% — в GPU. Проектор оснащён 4 ГБ RAM, 128 ГБ встроенной памяти, HDMI 2.1 (4K@60 Гц, 1080p@240 Гц), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и гигабитным Ethernet.

Аудиосистема создана при сотрудничестве с Harman JBL: два 10-ваттных динамика с сертификацией Hi-Res Audio, поддержка Dolby Audio и DTS-декодирования. Технология 3D AI Spatial Sound Engine усиливает погружение в контент.

Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений реализована через систему Jingwei Intelligent Calibration 4.0 с датчиками ToF и CMOS. Голосовое управление, 18 AI-ассистентов DeepSeek (для поиска, перевода и взаимодействия с контентом) и защита от синего света TÜV дополняют функционал. В комплекте поставляются кейс EPP и GaN-зарядное устройство.

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#проектор #hisense #проекторы #hisense vidda c3 pro
Источник: gizmochina.com
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20:19
Так мы подошли к главному вопросу . Была 7900хтх которую ты облизывал . А сейчас какая карта ? 4090? 5070ти? Просто нужен четкий ответ непран хвахахахахаха. На это то способен ?
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Вполне возможно . или яйценюх . смотря какая у него в данный момент орьентация ыыыы
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20:13
А сейчас у тебя 5070ти? Давай напиши что нет, 4090 В угол загнали непрана пхахахвхвхвхв Я уверен этот вопрос или останется без ответа или съедет на другое Чекайте пацаны ухахахввх
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